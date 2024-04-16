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Гороскоп на 16 апреля рекомендует Ракам купить себе обновки, а Козерогам – вообще не начинать ничего нового

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Гороскоп на 16 апреля рекомендует Ракам купить себе обновки, а Козерогам – вообще не начинать ничего нового
Гороскопы
Фото: @freepik / freepik.com

Гороскоп на 16 апреля 2024 года 

Овны могут расслабиться и мечтать, но лучше разделить планы на небольшие задачи. 

Тельцам стоит быть осторожными с инвестициями, доверяя своей интуиции. 

Близнецы могут влиять на события и достигать желаемого благодаря активности. 

Ракам пора уделить время себе, посетив парикмахерскую или приобретя новую одежду. 

Львам следует осознать, что ситуация может быть менее критичной, чем кажется. 

Девам лучше отложить важные дела и наслаждаться жизнью. 

Весам стоит заняться тем, что приносит радость, и не принимать важные решения под влиянием эмоций. 

Скорпионам пора задуматься о своих целях и не забывать о себе. 

Стрельцам следует быть осторожными в отношениях и сдержанными на работе. 

Козерогам не стоит начинать новые дела, лучше завершить старые проекты или просто отдохнуть. 

Водолеям лучше сосредоточиться на задачах и избегать лишних разговоров на работе. 

Рыбы могут наслаждаться комплиментами, но не следует излишне разбрасываться приятными словами.

Информационное агентство «Informing»

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