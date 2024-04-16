Вселенная выбрала себе любимчиков: Глоба рассказала, для кого год станет ключом ко всему

Прогнозы Тамары Глобы обещают интересные возможности и вызовы для нескольких знаков зодиака в этом году. Для представителей знака Девы год будет удачным, особенно в сфере карьеры и инвестиций в недвижимость. Однако внутренние переживания могут сопровождать их, поэтому они должны быть готовы к этому и открыты к помощи другим.

Раки могут реализовать давние планы и идеи, а также получить компенсацию за прошлые потери. Хотя вторая половина года будет подготовительным этапом, первая половина будет благоприятной, особенно для личных отношений.

Водолеи ожидают популярность и успех в этом году, а также возможность улучшить личную жизнь. Возможности приобрести недвижимость и романтические приключения будут в первой половине года, требующей больше усилий, чем вторая, пишет ngnovoros.ru.