Накроет волна счастья: три знака зодиака ждет удача

По прогнозам портала Хибины.ру, под конец апреля знакам Рака и Рыб сулятся особые благосклонности от звезд. Для Раков это будет уникальный момент, когда они смогут разрешить давние проблемы, которые казались неразрешимыми. Этот период будет как ключ к закрытым дверям судьбы, открывая новые перспективы. Фортуна станет более явной, что позволит Ракам действовать с ясностью и прозрачностью, без необходимости строгого планирования каждого шага.

Рыбы также ощутят благоприятное воздействие звезд в конце апреля. Счастье придет к ним естественным образом, принося радость и умиротворение. Жизнь начнет налаживаться без излишних усилий, словно магическим образом, что принесет Рыбам дополнительное удовлетворение, пишет ngnovoros.ru.