Накроет денежной волной: Глоба предрек богатство 3-м знакам зодиака с 16 апреля

Согласно прогнозу известного российского астролога Павла Глобы, весна 2024 года будет благоприятной для Раков, Скорпионов и Рыб. Вода дарит им интуицию и чувствительность, открывая широкие возможности для процветания и успеха.

Для Раков изменения придут с 13 по 25 апреля. Хотя 13 и 14 апреля требуют внимания к эмоциям, следует избегать поспешных решений. Скорпионам рекомендуется осторожность 26 апреля, но в остальное время весна принесет финансовый успех. Рыбы начнут испытывать удачу с 16 апреля, которая продержится с ними до конца месяца, пишет ngnovoros.ru.