Гражданская жена покойного солиста Олега Яковлева требует компенсировать расходы на услуги ЖКХ

Почти шесть лет назад умер Олег Яковлев, который полюбился россиянам в роли солиста «Иванушки International». Артист оставил после себя солидное наследство, которое никак не могут поделить близкие. Певцу принадлежали 5 квартир, машина, деньги и драгоценности. Согласно постановлению суда, нажитые им богатства должны распределить университетский друг Роман Радовый и племянница Татьяна. Так написал Олег Жамсараевич в своем завещании.

Но гражданская жена музыканта с этим не согласна. Александра Куцевол пытается получить хоть какое-либо имущества скончавшейся звезды. Недавно женщина вновь подала в суд на Радова, потребовав компенсировать ей коммунальные платежи за время, когда она жила в квартире экс-вокалиста «Иванушек». Сообщается, что это примерно 200 тысяч рублей.

Я считаю, это справедливо, она любила мужа, отдала всю себя, ее выгнали на улицу. Она должна получить компенсацию за это», —заявила актриса Татьяна Карматкова.