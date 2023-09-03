Кто сможет схватить удачу за хвост в сентябре 2023 года: астролог назвал три знака Зодиака

4-10 сентября 2023 года звезды нам пророчат, что энергия ретроградного Меркурия в Деве может привести к заторможенности в бизнесе или профессиональной сфере. Но добиваться результатов будет легче, поскльку с 5 сентября Венера движется прямо.

Неделя является благоприятной для завершения отношений в бизнес-сотрудничестве. Общий фон благоприятен, чтобы разобраться в жизненных ценностях и научиться себя мотивировать. Отношения с партнером и способы взаимодействия с окружающими тоже являются объектом пересмотра. О тех, кто в сентябре сможет схватить за хвост удачу, говорит астролог Людмила Булгакова.

Фото: Архив редакции





ОВЕН (21.03 – 20.04) вполне может рассчитывать на удачу во всех сферах, особенно если получится сдержать вспыльчивость и резкость. Главная движущая успеха для этого знака - слова, поэтому нужно обращать внимание на то, как и что они говорят.





Фото: Архив редакции





ТЕЛЕЦ (21.04 – 21.05) Телец профессиональными успехами обязаны романтическим чувствам, которые принесут вдохновение. Креативный подход поможет представителям этого знака продвинуться в профессии и применить креативный подход к решению сугубо технической задач.





Фото: Архив редакции





СКОРПИОН (24.10 – 22.11) Скорпион может рассчитывать на рост авторитета, что приведет к успеху в карьере и финансовом отношении. Главное, не настаивать на требованиях, не заставлять поступить так, как считает нужным представитель знака.



