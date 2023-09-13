Глоба: планета Сатурн переходит в созвездие Рыб, два знака будут под покровительством звезд

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Глоба: планета Сатурн переходит в созвездие Рыб, два знака будут под покровительством звезд
Гороскопы
Источник фото: Коллаж Информинг

Астролог Павел Глоба отмечает, что планета Сатурн переходит в созвездие Рыб, где пробудется три года. Этот период обещает быть решающим для представителей двух знаков зодиака. Они могут воспользоваться этой астрологической конфигурацией, чтобы добиться впечатляющих успехов.

Счастливчики этого периода - Рыбы и Скорпионы. По словам Глобы, Сатурн благоприятствует тем, кто обладает целеустремленностью, не поддается влиянию общественного мнения и идет к своей большой цели.

Именно Рыбы и Скорпионы будут находиться под покровительством звезд. Они смело могут взяться за новые проекты, рассчитывать на карьерный рост, общественное признание и финансовый успех.

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Глоба: планета Сатурн переходит в созвездие Рыб, два знака будут под покровительством звезд

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