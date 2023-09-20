Советы астрологов на октябрь 2023 года: в эти дни не нужно принимать важные решения

Астрологи прогнозируют, что октябрь 2023 года будет периодом благоприятной деловой активности, отличным временем для заключения сделок и подписания контрактов.

Однако следует помнить о двух затмениях, которые ожидаются 14-го и 28-го октября. В период между ними, так называемом "коридоре затмений", не рекомендуется принимать важные решения или совершать импульсивные поступки. Важно дождаться, пока эмоции улягутся, и лишь затем приступить к принятию решений.

Вот что ожидается для каждого знака зодиака в октябре 2023:

ОВЕН

Астрологический прогноз обещает приятные знакомства, новости и активные коммуникации для Овнов. В этом месяце вы будете много общаться и вести переговоры. Есть возможность достижения поставленных целей в карьере или начала активного движения в этом направлении. Обстоятельства благоприятно складываются в сфере работы и творчества.

ТЕЛЕЦ

Этот месяц считается особенным для Тельцов, так как лунное затмение 28-го октября 2023 года пройдет в знаке Тельца. Это отличное время для перемен, для осуществления проектов, на которые ранее не хватало решимости. Звезды поддерживают смелые начинания, и у вас обязательно найдутся силы для действий.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецов ожидают командировки, путешествия и возможные переезды. Вам придется изучать большое количество информации и осваивать новые навыки. Также вас ждут неожиданные предложения по работе, от которых не стоит отказываться. Смело участвуйте в конкурсах или соревнованиях. Влияние Венеры благоприятно складывается для успешности в этих начинаниях.

РАК

Для Раков предстоит активный период в любовной сфере. Появится желание флиртовать, ходить на свидания и устраивать романтические вечера со второй половинкой. Планета Марс активизирует в вас таланты, желание проявляться и быть на виду. Не стоит удерживать себя в самореализации, ведь наступает благоприятное время для этого.

ЛЕВ

Львам рекомендуется обратить внимание на свою внешность и здоровье. Запланируйте визит к косметологу, стилисту или пройдите чек-ап здоровья. Все процедуры в октябре 2023 пройдут максимально комфортно и с хорошим результатом. В конце месяца уделите внимание семье, соберитесь в большом кругу и наладьте связи с родственниками.

ДЕВА

Десятого октября, Венера вступит в знак Девы, что обещает благоприятные изменения в личных отношениях, внутренних прозрениях и трансформациях. Кроме того, это время будет способствовать увеличению вашей привлекательности и харизмы перед окружающими. После десятого октября наступит подходящее время для активного выступления, ведения переговоров и расширения своих связей. Вы сможете с легкостью влиять на окружающих и достигать поставленных целей.

ВЕСЫ

Гороскоп на октябрь 2023 года обещает Весам позитивные перемены. Это период, когда придется принимать на себя много ответственности. Вам будут приходить неожиданные идеи и важные осознания. В период затмений с 14-го по 28-е октября вы получите ответы на многие ваши вопросы, но не торопитесь принимать решения. Под влиянием энергии затмений существует риск допустить ошибку, поэтому астрологи советуют вам внимательно все обдумать.

СКОРПИОН

Скорпионам предстоят финансовые траты во второй половине месяца. Не бойтесь расставаться с деньгами, потраченная сумма быстро вернется к вам в будущем. В рабочей сфере возможны небольшие разногласия с коллегами или подчиненными. Старайтесь проявлять дружелюбие и не поддаваться эмоциям, тогда вам будет обеспечена поддержка в коллективе.

СТРЕЛЕЦ

С десятого октября Плутон, находящийся в вашем секторе финансов, изменит свое ретроградное движение. Вас ждут неожиданные подарки от родственников или близких друзей. Существует большая вероятность получить долгожданную выплату или вернуть старый долг. Вы часто будете чувствовать прилив энергии, но важно направить ее в правильное русло. Не теряйте фокус на мелочах и сосредотачивайтесь на основных жизненных планах.