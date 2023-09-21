Равноденствие осеннее 23 октября 2023: что нужно и нельзя делать, чтобы не навлечь беду

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Равноденствие осеннее 23 октября 2023: что нужно и нельзя делать, чтобы не навлечь беду
Гороскопы
Источник фото: Информинг

В соответствии с мнением экспертов, 23 сентября 2023 года приносит с собой завершение лета и встречу осени. Переход от сезона к сезону, известный как равноденствие, сопровождается подготовкой природы к зиме. Этот период, как утверждают астрологи, продлится до декабря, и к нему стоит быть готовыми. Важно успеть сделать несколько важных вещей к этой дате.

Первым шагом рекомендуется избавиться от лишних вещей, включая потёртую или устаревшую одежду. Летние наряды стоит временно убрать, освободив место для тёплой одежды.

После этого, следует уютно обустроить свой дом, чтобы в холодные вечера было приятно находиться в нём. Тёплые пледы, ароматические свечи и яркие подушки могут помочь в этом деле. Учитывая, что этот день считается своеобразной "точкой невозврата", важно завершить летние задачи и приступить к подготовке к зимним.

В этот период также принято загадывать желание, веря, что Вселенная услышит вас и сбудет мечту. И, наконец, не забудьте выразить благодарность Вселенной за тёплые летние дни. Это можно сделать, прогуливаясь по осеннему лесу или записывая все хорошие события летнего периода в вашем дневнике, не забывая сказать "спасибо".

Как отмечали недавно синоптики, в этом году Бабье лето обещает быть особенно теплым. В ряде регионов, возможно, приход осени замедлится, судя по температурным показателям.

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Равноденствие осеннее 23 октября 2023: что нужно и нельзя делать, чтобы не навлечь беду

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