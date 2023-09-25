Деньги, карьера, успех: Астролог Митрохина заявила, что в октябре жизнь изменится у 4 знаков зодиака

В октябре астрологи обещают успех в карьере представителям нескольких знаков зодиака.

Астролог Людмила Митрохина уверена, что в октябре жизнь изменится у Дев, Весов, Водолеев и Рыб.

Девы смогут проявить свои лучшие профессиональные качества, умения и навыки, и это обязательно заметит и оценит начальство. Поэтому с середины октября Девы могут ожидать улучшение материального положения.

Весам звезды сулят повышение в конце сентября, отмечая, что в октябре они закрепят свой успех. Это будет месяц, когда им удастся заложить прочный фундамент построения будущих вершин финансового благополучия. Но важно не бояться за новые задачи.

Успех Водолеев будет связан с тем, смогут ли они укрепить связи в коллективе. Их неординарные идеи способны повести за собой массы и добиться значимых успехов, утверждает астролог.

Рыбы откроют перед собой нереальные возможности, ведущие к нереальным же финансовым вершинам. Звезды обещают Рыбам повышение зарплаты или иные выплаты, возможно, появится новый источник доходов.