Астролог о периоде сатанистского кольцеобразного затмения: в октябре нас ждут терракты и катастрофы

С 8 по 10 октября будет квадрат Марса к Плутону, который обещает неприятные события разного рода — терракты и катастрофы. Об этом рассказал астролог Влад Росс.

По его словам, стоит также ждать периода сатанистского кольцеобразного затмения — с 13 по 15 октября. А с 27 по 29 октября случится лунное затмении, при котором Марс встанет в оппозицию к Юпитеру. Все эти нюансы могут быть предпосылками негативных событий.

Росс отмечает, что счастливчиками следующего месяца будут люди, рожденные под знаком Весы. По их знаку очень быстро пройдет Меркурий, поэтому удачными будут дипломатичная деятельность, переговоры и бракосочетания.

Удача будет преследовать Водолеев, для которых успешными окажутся дальние поездки, путешествия и сдача экзаменов. Многие из них получат образование и покажут успех в изучении языков. Также Водолеи могут заниматься духовными практиками, обучаться чему-то новому.

Близнецам тоже повезет в октябре. Их ждет счастье в любви, семейных отношениях, играх и деньгах. У них появятся новые финансовые возможности, они могут приобрести недвижимость.

Октябрь будет нейтральным для Рыб, для которых предстоящие астрологические события будут ни хорошими, ни плохими. Рыбы могут спокойно жить, и ни о чем не переживать.

А вот Овны могут попасть в сложную ситуацию. У них могут рушиться связи, контракты, возникать финансовые проблемы. Овнов могут уволить с работы.

Проблемы могут появиться у Раков, особенно в семейной жизни. Не исключено, что они могут оказаться на самом дне.

Львы могут поругаться с близкими людьми, их могут ограбить. Людям этого знака лучше не покупать недвижимость и авто.

Козерогов октябрь встретит проблемами, связанными с начальством, у них могут появиться трудности с достижением результата. Козероги могут неблагоприятно вложить деньги. Военным, рожденных под этим знаком, грозят проблемы на фронте.

Стрельцы могут столкнуться с предательством, а Скорпионам повезет в деньгах, им можно рисковать.

Девам повезет в покупке авто, а также они могут встретить свою половинку.

Ехать на море лучше 6, 7, 18, 24, 25, 26 октября, а в горы — 21 числа. Экскурсии лучше организовывать 1, 9, 18, 30 октября. Конференции и тренинги можно провести в период с 3 по 5 октября, а также 13, 18, 23, 30, 31. Деловые поездки будут удачными 10-12 октября и после 21 числа. А вот 2, 8, 14-17, 19, 20, 22, 28, 29 октября лучше никуда не ездить.