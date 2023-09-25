Информинг представляет Таро прогноз для знаков зодиаков до конца сентября 2023 года

Овен – Аркан. Карта советует активно действовать и настаивать на своем, но избегая конфликтов. Всю неделю вам будут покровительствовать и помогать в решении ваших вопросов.

Телец – Король Жезлов. У Тельцов возникнут новые идеи. Действуйте решительно, ситуация дает вам только один шанс, второй попытки у вас не будет.

Близнецы – 10 мечей. Близнецы вы поймете, что допустили ошибки, приняли неверные решения. Вам остается проанализировать ошибки, извлечь опыт и начать все сначала.

Раки – Аркан Отшельник. Раки углубляться в себя. Пора уединиться и осознать все что происходит в вашей жизни.

Львы – Аркан Иерофант. Львы проведут неделю в обучении. Если вы проявите упорство и трудолюбие то обьязательно придете к своей цели.

Девы – Аркан Творчество. Девы будут искать баланс между внутренним и внешним. Балансируйте, без резких решений. Благоприятное время чтобы уделить время творчеству.

Весы – 5 Чаш. Весы ожидает разочарование, недовольство, конфликты, нарушение планов. Этот этап необходим чтобы родились новые надежды.

Скорпионы – 10 Дисков. Вас ожидает хорошая прибыль. Начинайте использовать достигнутые материальные блага, чтобы получить что-то более важное.

Стрельцы – принц Дисков. Вас ожидает серьезная продуктивная робота, возможны поездки, успех в делах. Будьте точными, пунктуальными и доводите начатые дела до конца.

Козероги – 1 Жезлов. Начало чего-то нового. Вы будете чувствовать интерес, энергию и вдохновение.

Водолеи – Аркан Луна. Вы столкнетесь со своими страхами. Постарайтесь не раскачивать тревогу внутри, чтобы у вас была энергия к действия. Не зависайте в этом состоянии.

Рыбы - 6 Дисков. Вас ждет успех в сфере финансов, возможный возврат долга, успех у сделках. Благодаря вашим усилиям вы получете прекрасный результат. При возможности помогайте другим и ваша щедрость к вам вернется.