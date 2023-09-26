Нумерологи назвали даты рождения людей с самой сильной энергетикой

Дата рождения влияет на энергетику людей, уверены нумерологи.

По их мнению, люди с самой сильной энергетикой рождаются 1, 10, 19 и 28 числа.

Рожденные в эти даты, отмечают нумерологи, могут заниматься целительством, если будут развиваться в этом направлении. Это люди покровительственные, управленцы, которые умеют подчинять себе других. Им сложно слышать других и прислушиваться ко мнению окружающих.

У людей, рожденных в эти даты, успешно развивается бизнес. Они не умеют подчиняться другим, поэтому стремятся к тому, чтобы создать свой бизнес и заниматься его развитием. Работать под руководством других им сложно, и из-за этого они часто меняют место работы, пока не придут к тому, чтобы построить свое дело.