Нумерологи назвали даты рождения людей с самой сильной энергетикой

Image 16+
Нумерологи назвали даты рождения людей с самой сильной энергетикой
Гороскопы
Источник фото: Информинг

Дата рождения влияет на энергетику людей, уверены нумерологи.

По их мнению, люди с самой сильной энергетикой рождаются 1, 10, 19 и 28 числа.

Рожденные в эти даты, отмечают нумерологи, могут заниматься целительством, если будут развиваться в этом направлении. Это люди покровительственные, управленцы, которые умеют подчинять себе других. Им сложно слышать других и прислушиваться ко мнению окружающих.

У людей, рожденных в эти даты, успешно развивается бизнес. Они не умеют подчиняться другим, поэтому стремятся к тому, чтобы создать свой бизнес и заниматься его развитием. Работать под руководством других им сложно, и из-за этого они часто меняют место работы, пока не придут к тому, чтобы построить свое дело.

Автор текста: Анна Лисова
Информационное агентство «Informing»

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Лента
Нумерологи назвали даты рождения людей с самой сильной энергетикой

Сегодня, 17:03

Информинг представляет Таро прогноз для знаков зодиаков до конца сентября 2023 года

Вчера, 22:08

Деньги, карьера, успех: Астролог Митрохина заявила, что в октябре жизнь изменится у 4 знаков зодиака

Вчера, 13:28

Астролог о периоде сатанистского кольцеобразного затмения: в октябре нас ждут терракты и катастрофы

Вчера, 12:48

Равноденствие осеннее 23 октября 2023: что нужно и нельзя делать, чтобы не навлечь беду

21-09-2023, 14:06

Советы астрологов на октябрь 2023 года: в эти дни не нужно принимать важные решения

20-09-2023, 23:49

Глоба: планета Сатурн переходит в созвездие Рыб, два знака будут под покровительством звезд

13-09-2023, 14:43

Кто сможет схватить удачу за хвост в сентябре 2023 года: астролог назвал три знака Зодиака

3-09-2023, 10:48

Овен: Гороскоп на месяц Сентябрь 2023 года

21-08-2023, 15:16

Телец: Гороскоп на месяц Сентябрь 2023 года

21-08-2023, 15:16

Близнецы: Гороскоп на месяц Сентябрь 2023 года

21-08-2023, 15:16

Рак: Гороскоп на месяц Сентябрь 2023 года

21-08-2023, 15:16

Лев: Гороскоп на месяц Сентябрь 2023 года

21-08-2023, 15:16

Дева: Гороскоп на месяц Сентябрь 2023 года

21-08-2023, 15:16

Весы: Гороскоп на месяц Сентябрь 2023 года

21-08-2023, 15:16

Скорпион: Гороскоп на месяц Сентябрь 2023 года

21-08-2023, 15:16

Стрелец: Гороскоп на месяц Сентябрь 2023 года

21-08-2023, 15:16

Козерог: Гороскоп на месяц Сентябрь 2023 года

21-08-2023, 15:16

Водолей: Гороскоп на месяц Сентябрь 2023 года

21-08-2023, 15:16

Рыбы: Гороскоп на месяц Сентябрь 2023 года

21-08-2023, 15:16

Новости партнеров