Астропсихолог рассказала, что значит, когда в роду рождаются дети под знаком зодиака Лев

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Астропсихолог рассказала, что значит, когда в роду рождаются дети под знаком зодиака Лев
Гороскопы
Источник фото: Информинг

Астропсихолог Анна Маринцева рассказала о том, когда в роду рождаются дети под знаком зодиака Лев. Причина рождения в роду ребенка Льва – это то, что пришло время этот род прославить. 

Ребенок Лев приходит в этот мир, чтобы сделать свой род знаменитым, заметным и значимым. Задача ребенка Льва в том, чтобы быть ярким, успешным.

Он учится самостоятельно управлять своей жизнью, и стремится жить так как ему удобно, игнорируя те правила и нормы общества, которые его не устраивают.

Рожденные под знаком Льва люди любят быть в центре внимания, стремятся быть значимыми и нередко добиваются успеха пользуясь своими лидерскими качествами.

Автор текста: Виталий Белоусов
Информационное агентство «Informing»

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