Астролог назвала топ-4 самых жестоких в отношениях знаки зодиака

Астролог Анна Фоменко рассказала, представители каких знаков зодиака будут самыми жестокими в отношениях.

По ее словам, на четвертом месте в этом списке Овны. Мужчины-Овны могут бить, оскорблять, будут всегда ставить себя на первое место.

На третьем месте Скорпионы. Мужчины, рожденные под этим знаком зодиака, манипулируют своими женами, запугивают их и контролируют каждый шаг.

На втором месте Козероги. Зачастую Козероги в отношении своей избранницы действуют как воспитатели, они стремятся к тому, чтобы все всегда было под их контролем, и никогда не испытывают жалости к ней.

Возглавляет рейтинг самых жестоких в отношении знаков зодиака Водолей. Этот знак астролог считает самым биполярным и самовлюбленным.