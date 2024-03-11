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Готовьте кошельки: Тамара Глоба предрекла денежную удачу трем 3 зодиака с 12 марта

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Готовьте кошельки: Тамара Глоба предрекла денежную удачу трем 3 зодиака с 12 марта
Гороскопы
Фото: freepik.com

Знаменитый астролог с мировым именем Тамара Глоба предрекла финансовый взлет с 12 марта 2024 года для трех знаков зодиака. Это Тельца, Весы, Скорпион. 

Представителям этих трех знаков судьба обещает стать настоящими счастливчиками и любимцами фортуны. Тельцам для этого рекомендуется упорно работать, создавая себе финансовую подушку, а также проявлять милосердие или заниматься благотворительностью. Что касается Весов, то им следует кардинально сменить род деятельности и обратить свое внимание на духовную сторону жизни для того, чтобы вырваться вперед и удержать денежную удачу. 

Скорпионам же астролог советует наладить отношения со своими близкими, освободиться от старых обид для долговременного финансового потока, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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