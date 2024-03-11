Что нужно знать каждому знаку зодиака на этой неделе согласно Таро, когда случайная карта становится судьбой — гороскоп с 11 по 17 марта 2024

Прогнозы Таро и гороскопы с 11 по 17 марта 2024 года.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Карта Таро: Король Кубков, перевернутая.

Традиционные значения предвещают ложь, нечестность, мужское влияние и возможные скандалы. Однако, основываясь на понимании реальной жизни, подчеркивается роль любви в разрешении конфликтов. Даже в случае ошибок, любовь способна сгладить все и вернуть позитивное в наши отношения.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Карта Таро: Шестерка Жезлов.

Традиционные значения ассоциируются с отличными новостями, профессиональным ростом и победой над трудностями. Несмотря на тяжелую работу, важно понимать, что эта трудность — результат вашей преданности.

Позитивный момент: вспоминает, что жизнь сама по себе является работой, и понимание этого помогает чувствовать удовлетворение и радость.

Близнецы (21 мая — 20 июня)

Карта Таро: Восьмерка Жезлов, перевернутая.

Традиционные значения связаны с ревностью, спорами и нежеланием слышать правду. В реальной жизни это может указывать на активацию старых реакций из-за зависти.

Позитивный момент: призывает осознать эти паттерны, что позволит вам отойти и снизить важность ситуации, ощутив больше спокойствия и равновесия.

Рак (21 июня — 22 июля)

Карта Таро: Дьявол, перевернутая.

Перевернутая карта указывает на неисполненные обещания. Воспользуйтесь неделей для осознания ошибок и направления усилий в нужное русло.

Лев (23 июля — 22 августа)

Карта Таро: Королева Жезлов.

Женское влияние, представляющее чистоту и любовь. На этой неделе важно осознать положительные возможности жизни и преодолеть сомнения в себе. Поверьте в свою способность принимать решения, внесите свой вклад в жизнь других и почувствуйте удовлетворение от положительного воздействия.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Карта Таро: Пятерка Кубков, перевернутая.

Фальстарты, изменение дружеских отношений. Освобождение от рутины прошлого и ценность настоящего. Осознание силы момента, открытость для новых опытов.

Весы (23 сентября — 22 октября)

Карта Таро: Колесо Фортуны.

Судьба, удача, успех. Требуется внимание к сохранению успеха. Изучение удачи, скромность и ум. Взвешивание ценности достижений для будущего успеха.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Таро: Девятка Мечей.

Ситуация может быть сложной, возможно, разочарование или раскрытие иллюзий, вызывая внутреннюю борьбу и пересмотр убеждений. Позитивный момент: осознание ситуации, внутренний рост и новые перспективы.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Таро: Два Пентакля, перевернутые.

Сложности в управлении ресурсами или неопределенность в финансах.

Позитивный момент: осознание финансовых обязательств, рациональные решения, стабильность в управлении ресурсами.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Таро: Семерка Кубков.

Завершение этапа или цикла, приносящее удовлетворение и радость.

Позитивный момент: отмечание достижений, чувство гармонии, открытие дверей для новых возможностей.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Таро: Семерка Пентаклей. Финансы, готовность к долгосрочным планам. Облегчение от предыдущих беспокойств, чувство безопасности и возможность реализации задуманного.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Таро: Повешенный.

Мудрость, уникальный взгляд на мир.

Позитивный момент: признание ценности своей уникальности и возможность внести положительные изменения в жизни окружающих.