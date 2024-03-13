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Какие три знака зодиака могут разлюбить и прекратить отношения к воскресенью, 17 марта, и почему

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Какие три знака зодиака могут разлюбить и прекратить отношения к воскресенью, 17 марта, и почему
Гороскопы
Фото: @pikisuperstar / freepik.com

Согласно данному гороскопу, три знака зодиака, которые могут столкнуться с мыслью о расставании и прекращении отношений к 17 марта 2024 года, это Телец, Дева и Рыбы.

Телец

Для Тельца расставание является неприятной перспективой, но они понимают, что это может быть неизбежным. Они готовы сделать все возможное, чтобы сохранить отношения, но если их партнер не готов тоже работать над ними, Тельцу приходится принять необходимость разлуки.

Дева 

Для Девы расставание может показаться единственным выходом из сложной ситуации. Они чувствуют, что произошло необратимое, и хотя они любят своего партнера, они понимают, что отношения больше не приносят радости. Они готовы на временное раздельное проживание, чтобы попытаться понять, стоит ли им дальше сохранять связь.

Рыбы 

Для Рыб чувства к партнеру изменились, и они больше не испытывают такой страсти, как раньше. Они понимают, что разрыв может быть лучшим решением для обоих, он принесет новые возможности и свободу. Разлука для Рыб становится освобождением от чувств, которые их больше не связывают.

Все три знака зодиака осознают, что расставание может быть трудным, но они верят, что в итоге все будет хорошо, это приведет их к лучшим возможностям в будущем, пишет vesiskitim.ru.

Информационное агентство «Informing»

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