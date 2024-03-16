Ведический гороскоп на 2024—2025 года для всех знаков — главные события, о которых лучше знать заранее

Готовьтесь к 2024 году, в котором каждый знак зодиака ожидает замечательные подарки. Он призывает нас принять вызов нашей души и не поддаваться мнению окружающих. Демократия и свобода слова дают другим право на суждения, но мы не обязаны их принимать или допускать, чтобы это влияло на нас.

Восходящий Овен (Меша)

2024 год принесет вам надежду и мечты. В начале года ваша энергия будет на пике, поддерживая успешное начало новых начинаний. Однако середина года потребует от вас сил и терпения, особенно в отношениях. Не поддавайтесь разочарованию — новые возможности могут открыться. К концу года ожидайте особых результатов и начните 2025 год с оптимизма.

Восходящий Телец (Вришабха)

Космические силы стоят на вашей стороне в 2024 году. Берите на себя ответственность и действуйте — начало года будет благоприятным для ваших усилий. Вторая половина года может быть более рискованной, но не поддавайтесь давлению и следуйте своему сердцу. Конец года обещает успехи и размышления, подготавливая вас к 2025 году.

Восходящие Близнецы (Митхуна)

2024 год будет интересным для вас. Начало года благоприятно для общения и подарков. Однако вторая половина года может быть испытательной. Доверьтесь своей интуиции, и красота путешествия станет явной. Не бойтесь вызовов — они помогут вам вырасти.

Восходящий Рак (Карката)

Начало года может быть трудным из-за обязанностей, но за трудолюбием кроются благословения. Вторая половина года может принести кардинальные изменения. Поддерживайте свою интуицию и двигайтесь вперед, и вы найдете сокровища.

Восходящий Лев (Симха)

2024 год требует терпеливого выполнения планов. Будьте готовы к изменениям и путешествиям. Ваша творческая энергия будет активной, и середина года может быть благоприятной. Ваша мудрость и решения определят ваше будущее.

Восходящая Дева (Канья)

Год будет полон сострадательных переживаний и пробуждений. Доверяйте сердцу и двигайтесь вперед. Финансовое благополучие может прийти во второй половине года. Оставайтесь прагматичными, и год завершится задумчиво.

Восходящие Весы

Для Весов прогноз на 2024 год предвещает испытания в сфере дружеских отношений. Возможно, вы обнаружите, что некоторые из ваших друзей не такие, какими они кажутся, и вам придется столкнуться с фальшивостью или двуличностью. Будьте готовы к этим вызовам и не бойтесь пересмотреть свое окружение. Начните год с уверенности, размышляя о своей жизни в целом, и возможно, ведя дневник, чтобы прояснить свои мысли.

Восходящий Скорпион (Врищик)

Для вас, Скорпиона, 2024 год может стать периодом глубокого духовного пробуждения. Будьте готовы к неожиданным событиям, которые вызовут в вас сомнения относительно судьбы, кармы и вашего предназначения. Сосредоточьтесь и будьте бдительны, чтобы не упустить шансы, которые представятся. Вторая половина года будет более спокойной, позволяющей заняться хобби или волонтерской деятельностью. Завершите год с мыслями о будущем, готовясь к новым вызовам в 2025 году.

Восходящий Стрелец (Дханус)

Для вас, Стрельца, 2024 год будет ознаменован изменениями в личной жизни. Ожидайте значимых событий, таких как новые отношения, свадьба или даже появление ребенка. Будьте готовы использовать свои творческие способности, но не разбрасывайте свои усилия. Сосредоточьтесь на приоритетах и не дайте себя отвлечь. Эмоционально насыщенный год поможет вам стать мудрее и сильнее.

Восходящий Козерог (Макара)

Для вас 2024 год обещает быть периодом роста и развития. Появятся возможности для сотрудничества и расширения горизонтов. Будьте готовы к новым вызовам и приключениям, которые приведут вас в неожиданные места. Сохраняйте баланс между общественными и личными целями, чтобы завершить год с удовлетворением и начать следующий с новыми перспективами.

Восходящий Водолей (Кумбха)

Для вас, Водолея, 2024 год будет периодом возможностей и выбора. Вам предстоит принять на себя ответственность за свою судьбу и использовать поддержку Вселенной для достижения новых высот. Будьте готовы к переменам в жизни, которые могут включать в себя изменение карьеры, отношений или другие сферы. Доверьтесь своей интуиции и не бойтесь рисковать, чтобы воплотить свои мечты в реальность.

Восходящие Рыбы (Мина)

Для вас, Рыб, 2024 год будет захватывающим. Начало года будет активным и полным возможностей. Будьте решительны и не допускайте самосаботажа. Середина года может быть более сложной, но доверьтесь своей интуиции, чтобы преодолеть препятствия. Завершите год, задумываясь о будущем и готовясь к новым возможностям в 2025 году.