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На пороге нового романа! 3 знака готовы к отношениям уже 16 марта 2024 года — гороскоп «пора любить»

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На пороге нового романа! 3 знака готовы к отношениям уже 16 марта 2024 года — гороскоп «пора любить»
Гороскопы
Фото: @peachfreepix / freepik.com

Растущая Луна в Близнецах символизирует возможность выбора, и это может быть время для принятия решения о вступлении в отношения. Он также предупреждает о необходимости осторожности и осознанности, чтобы не позволить себе разочароваться, пишет vesiskitim.ru.

Рак (21 июня — 22 июля)

Для вас, Рак, пришло время прекратить только читать о любви и начать ее испытывать на собственном опыте. Растущая Луна в Близнецах побуждает вас действовать в соответствии с вашими чувствами. Вы готовы к настоящим отношениям, и Вселенная будет поддерживать вас в этом.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Вы осознали, что жизнь слишком коротка, чтобы упускать возможности настоящей любви. Время пришло, чтобы выйти из-за стены, за которой вы держали свои чувства, и позволить себе быть уязвимым. Не стойте на пути своей собственной счастливой истории.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Ваш мир фантазий и мечтаний теперь сливается с реальностью, и вы понимаете, что настоящая любовь доступна прямо здесь и сейчас. Не бойтесь открыть свое сердце для новых возможностей и дать любви шанс проявиться в вашей жизни.

Информационное агентство «Informing»

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