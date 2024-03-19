И это правильное решение! Эти 3 знака зодиака разлюбят и разорвут свои отношения до 24 марта 2024 года

На неделе с 18 по 24 марта 2024 года ожидаются значительные изменения в личной жизни, и это может быть к лучшему, несмотря на первоначальные опасения. Это время серьезных перемен, которые могут включать завершение отношений. Эта неделя наполнена трансформационными космическими событиями, которые подталкивают нас к действиям.

Несмотря на страх и неопределенность, мы осознаем, что нужно сделать. Три знака зодиака вероятнее всего разорвут отношения до 24 марта 2024 года, пишет Весь Искитим.

Близнецы

Вы и ваш партнер, возможно, согласитесь на разрыв. Вы чувствуете, что это часть необходимой трансформации, и освобождение от отношений поможет вам дышать свободно.

Дева

Вам может понадобится преодолеть препятствия и принять решение о разрыве отношений, которые не приносят радости и счастья.

Козерог

Вам приходится справляться с мыслями о разрыве. Возможно, неделя принесет решимость сделать то, что вы долго откладывали. Расставание может быть сложным, но это может быть правильным шагом для обеих сторон, но нужно быть честным с собой и своими чувствами, чтобы продолжить свой путь к лучшей версии себя.