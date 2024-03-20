Какой сегодня праздник? Самые важные события на 21 марта 2024 года в России и мире

21 марта 2024 года отмечается ряд праздников и событий как в России, так и в мире.
Праздники
День этикета;
Всемирный день поэзии;
Международный день кукольника;
Международный день лесов;
Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации;
Международный день человека с синдромом Дауна;
День рождения Twitter;
Весенний солнцеворот;
День заботливых компаний;
День абсолютно невероятных детей;
День хрустящего тако;
Международный день цвета;
Всемирный день древесины;
Международный день свободы образования
День песен на крыше;
День ароматов;
День гармонии;
День штурманов;
День французского хлеба;
День одиноких родителей;
Международный день Навруз.