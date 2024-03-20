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Довольно неожиданно! Эти 3 знака зодиака начнут новые отношения с 21 марта 2024 года — гороскоп

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Довольно неожиданно! Эти 3 знака зодиака начнут новые отношения с 21 марта 2024 года — гороскоп
Гороскопы
Фото: @freepik / freepik.com

Весна приносит особую энергию, а равноденствие намекает на перемену. Это действительно ощущается. Мы открыты для влияния транзитов, особенно соединения Венеры с Сатурном 21 марта 2024 года. Во время этого соединения три знака зодиака решат, что сегодня лучший день для начала новых отношений. И да, у них есть, на что положиться. 

Транзит Сатурна показывает нам, что возможности вот-вот постучат в дверь. Венера показывает, что если мы открыты и внимательны к энергии дня, мы можем начать что-то прекрасное. Каждый раз, когда планеты соединяются, это приносит нам удачу. Особенно удачливыми будут те, кто наиболее открыт. В этот четверг, 21 марта, три знака зодиака воспользуются этой возможностью. 

Это день, когда мы смело идем вперед. Мы больше не ждем, мы действуем. Дни, когда мы сидели и наблюдали за происходящим, остались позади. Теперь мы готовы к новому роману. 

Три знака зодиака, вступающих в новые отношения 21 марта 2024 года 

Дева (23 августа — 22 сентября): если где-то затевается романтика, Дева там как нельзя кстати. Этот день, четверг, 21 марта, представляет собой отличную возможность выразить свои чувства. Транзит Венеры через Сатурн напомнит вам, что настал момент высказать свои чувства и установить более глубокие связи. Вам хочется реализовать свои желания, и сегодняшний день предоставляет идеальный шанс для этого. 

Стрелец (22 ноября — 21 декабря): вы никогда не думали, что так быстро может возникнуть новый роман. Но вот встреча с человеком, который вызывает у вас особые чувства. Четверг, 21 марта, принесет вам соединение Венеры с Сатурном, открыв новые перспективы. Этот день представляет собой возможность пересмотреть свои взгляды на отношения и дать шанс новым впечатлениям. 

Козерог (22 декабря — 19 января): сегодняшний день приведет вас к порогу новых романтических отношений. Хотя вам может быть непривычно принимать подобные шаги, но вы готовы к переменам. Соединение Венеры с Сатурном напомнит вам, что стоит рискнуть и открыться новым возможностям. Это время для глубоких и искренних отношений, которые принесут вам счастье и удовлетворение.

Информационное агентство «Informing»

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