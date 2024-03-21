Три знака-счастливчика озолотятся этой весной: Володина назвала, кого ждет денежный успех, начиная с апреля

Весной Тельцы, Девы и Козероги будут плавать в волне удачи, согласно прогнозам астролога Василисы Володиной. Этот период обещает им не только множество благоприятных возможностей, но и успех в разных сферах жизни.

Тельцы

Для Тельцов, например, открывается период возможностей, и нужно правильно направить свою энергию, чтобы добиться желаемого. Весна будет отличным временем для воплощения задумок, планирования новых шагов в карьере и личной жизни.

Девы

Для Дев весной наступает время активного общения и достижения поставленных целей. Они могут рассчитывать на поддержку окружающих и вдохновение от близких людей. Важно использовать этот период для укрепления связей, приобретения новых навыков и достижения высоких результатов.

Козероги

Козерогов ждут яркие возможности, и они готовы с легкостью справиться с задачами как в профессиональной, так и личной сферах. Этот период благоприятен для воплощения амбициозных планов, расширения круга общения и укрепления своей позиции. Важно быть готовым к новым вызовам и открытым для перемен, пишет Весь Искитим.