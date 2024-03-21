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За спиной вырастут крылья: Глоба пообещала самую счастливую весну одному знаку зодиака

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За спиной вырастут крылья: Глоба пообещала самую счастливую весну одному знаку зодиака
Гороскопы
Фото: @tetenio / freepik.com

Предстоящие месяцы обещают быть удивительными для людей, рожденных под знаком Льва. По словам известной астрологини Тамары Глобы, этот период обещает принести им счастье без каких-либо ограничений. 

Работа, которую они ранее собирались покинуть, вдруг предстанет перед ними в новом свете, открывая новые перспективы. Вместо того, чтобы вставать по утрам с чувством обыденности, Львы начнут получать удовольствие от своей работы. Их индивидуальные усилия и желание будут признаны, что приведет к появлению финансовых возможностей и предложений о продвижении в карьере.

Повседневность этих людей оживится новым увлечением, которого им раньше не хватало. Это увлечение зажжет в них страсть, не позволяя представить свою жизнь без него. В этот период Львы будут словно обретать крылья, ведущие их в новые приключения и впечатления, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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