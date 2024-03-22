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Какой сегодня праздник? Именинники и самые важные события на 23 марта в России и мире

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Какой сегодня праздник? Именинники и самые важные события на 23 марта в России и мире
Гороскопы
Фото: @frimufilms / freepik.com

События в этот день

1839: день рождения самого распространенного на планете выражения «О.К.» (О’кей). 

1876: русский инженер Павел Яблочков запатентовал электрическую лампочку. 

1891: впервые была использована сетка на футбольных воротах в Англии в ходе матча между сборными Севера и Юга страны. 

1900: археологи обнаружили на Крите остатки Лабиринта — дворца Минотавра. 

1983: был изобретен «Астрон», советский космический ультрафиолетовый телескоп. 

1983: президент США Рональд Рейган выступил с инициативой разработки СОИ. 

1994: авиакатастрофа А–310 «Аэрофлота», которая произошла под Междуреченском. 

2001: затопление станции «Мир» в южной части Тихого океана, вблизи Фиджи.

Праздники в этот день

Всемирный день метеорологии 

День тоста «Мельба» 

День правовых знаний 

Праздник мужской солидарности 

День макания чипсов 

День одинаковых носков 

День красивого взгляда 

День «OK» 

День Конституции Чеченской Республики 

День работника гидрометеорологической службы 

День щенков

Именины 23 марта

Именины отмечают Павел, Ян, Михаил, Леонид, Марк, Иван, Дмитрий, Денис, Егор, Георгий, Виктор, Галина, Василиса, Ника, Анастасия, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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