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Почему лунное затмение невероятно странно влияет на эти 4 знака зодиака в полнолуние 25 марта в Весах — что же случится

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Почему лунное затмение невероятно странно влияет на эти 4 знака зодиака в полнолуние 25 марта в Весах — что же случится
Гороскопы
Фото: freepik.com

Лунное затмение, происходящее в полнолуние в знаке Весов 25 марта 2024 года, сопровождается транзитом Сатурна в Козероге и завершающими кардинальными затмениями в знаках Рака и Козерога с 2018 по 2020 год. Это время, чтобы вернуть себе силы, власть и контроль, а также взять уроки из предыдущего опыта, чтобы двигаться вперед с уверенностью. Четыре знака зодиака, которые испытают особое воздействие этого лунного затмения:

Овен

Это время для анализа прошлых отношений и освобождения от старых образцов поведения. Вам предоставляется возможность начать новый цикл затмений, который поможет вам обрести новую перспективу на себя и свои отношения.

Рак

Ваша карьера становится центральным аспектом этого транзита, однако он также может повлиять на ваши личные отношения и домашнюю жизнь. Найдите баланс и стремитесь к личному росту.

Весы

Это время для самопознания и принятия своего независимого духа. Примите вызовы перемен и будьте честны с собой, чтобы обрести новые возможности для роста и развития.

Козерог

Вам предстоит разорвать узы, ограничивающие ваше развитие, и принять процесс трансформации. Не бойтесь перемен, они помогут вам увидеть мир с новой перспективы и обрести успех, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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