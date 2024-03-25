Божественный Портал Затмений обрушит денежный поток в первое лунное затмение 25 марта 2024 на два знака зодика — кому повезло?

Первое затмение 2024 года обещает нечто особенное. С этим событием открывается Божественный Портал Затмения, приносящий неожиданные, но благоприятные события, ускоряющие ваш путь к изобилию. Затмения — это мощное время, когда сроки сжимаются, а положительная энергия может вас поддержать и направить в нужном направлении.

Лунное затмение в Полнолуние в Весах 25 марта проливает свет истины на ваши желания и путь к полной жизни изобилия. Однако важно помнить, что затмение, хотя и приносит новые возможности, также предоставляет глубокие истины, которые могут изменить ваш путь. Поэтому будьте готовы к обновлениям и переменам. Солнечное затмение в Новолуние в Весах 2 октября будет следующим важным моментом в этом процессе. Но для достижения успеха и полного раскрытия потенциала, начатого на лунном затмении, вам нужно будет продолжать работать и двигаться вперед.

Какие два знака зодиака будут особенно благополучными в этот день?

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваше домашнее изобилие будет освещено этим затмением. Оно поможет вам обнаружить скрытые возможности и привлечь к себе богатство. Откройтесь новому и готовьтесь к осуществлению ваших мечт.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Энергия Весов, управляющая вашим домом изобилия, подскажет вам, чего вы заслуживаете. Подготовьтесь к финансовой свободе и новым возможностям, пришедшим в вашу жизнь, пишет Весь Искитим.