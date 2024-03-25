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Кошельки полопаются от купюр: Тамара Глоба предрекла денежную удачу трем знакам зодиака с 26 марта 2024

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Кошельки полопаются от купюр: Тамара Глоба предрекла денежную удачу трем знакам зодиака с 26 марта 2024
Гороскопы
Фото: @pikisuperstar / freepik.com

Финансовый подъем, предсказанный астрологом Тамарой Глоба с 26 марта 2024 года, откроет перед некоторыми знаками зодиака новые возможности. Глоба выделила три знака, которые станут особыми фаворитами удачи, ведь перед ними откроется множество ранее недоступных перспектив. 

Тельцы

Для Тельцов отведено первое место в списке благополучия, так как они способны создать значительный финансовый запас на несколько лет вперед. Успех будет приходить к ним, но для его сохранения необходимо будет усердно трудиться и проявлять милосердие через благотворительные дела.

Весы

Для Весов ключ к успеху заключается в радикальном изменении сферы деятельности и обращении внимания на духовные аспекты жизни, что поможет им удержать финансовую удачу.

Скорпионы

Скорпионам предстоит столкнуться с потоком финансовой удачи. Однако для ее долгосрочного продолжения им следует наладить отношения с близкими людьми и избавиться от прежних обид, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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