У кого сегодня шуршат денежки? 2 знака зодиака получат изобилие 26 марта 2024, когда Лилит выровняется с Юпитером

Во вторник, 26 марта, астероид Лилит в Овне выровняется с Юпитером, планетой изобилия в Тельце, что обещает божественные благословения, возможности для расширения и финансовое вознаграждение. Это астрологическое явление оказывает особое влияние на Льва и Рыб, но каждый может воспользоваться этой энергией, принимая свою внутреннюю силу и подлинность.

Лев (23 июля – 22 августа)

Лилит в Овне активизирует ваш дом изобилия, побуждая вас следовать своей истине и не бояться идти на риск. Вы будете чувствовать себя свободными, пробуя новое и добиваясь желаемого. В этот день Лилит соединится с Юпитером в Тельце, активизируя ваш дом карьеры. Это создает мощную энергию для профессионального успеха, признания и роста. Важно использовать свои уникальные черты и выражать свои идеи без стеснения, чтобы привлечь изобилие в жизнь.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Сейчас вы ощущаете энергию успеха и богатства в ваших профессиональных начинаниях. Лилит в Овне активизирует ваш дом самооценки и богатства, а соединение с Юпитером в Тельце подчеркивает важность общения и социальной активности. Это время для проявления вашей подлинности и использования своих талантов в социальных сетях, писательстве или других областях общения. Примите дары и возможности, которые приходят к вам из Вселенной, и стремитесь к достижению своих мечт, пишет Весь Искитим.