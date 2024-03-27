Роковой портал резко улучшит отношения у этих пяти знаков зодиака перед солнечным затмением 8 апреля — что случится

Портал Затмения, открытый до первой недели апреля, вносит энергию изменений в отношения. Пять знаков зодиака - Овен, Рыбы, Близнецы, Весы и Стрелец - находятся под его влиянием.

Овнам следует ожидать романтических перемен, а Рыбы обретут самооценку в отношениях. Близнецам откроются новые аспекты их партнерств, а Весам стоит проявить свою силу. Стрельцы будут исследовать новые возможности в любви. Все это время призвано привнести ясность и рост в отношения, позволяя каждому знаку зодиака принять новые возможности, которые открывает Портал Затмения.

Рыбы, не бойтесь рисковать в любви, доверяйте процессу изменений, которые приносит Затмение в Весах. Понимайте, что любовь всегда связана с риском, но сейчас этот риск особенно оправдан. Близнецам может быть сложно согласовать свои чувства и разум в отношениях. Но с Затмением в Весах вы начинаете чувствовать уверенность в партнерстве и готовность к глубокому обязательству.

Овнов могут охватывать новые энергии в этом году, но помните, что нет необходимости торопиться к завершениям. Подготовьтесь к завершению циклов и новым началам, особенно в отношениях, когда наступит лунное затмение в Весах.

Весам предстоит уникальная возможность начать работу с Вселенной и активно выбирать свой путь роста. Учитывайте влияние ретроградного Меркурия в Овне, чтобы осознать свою роль в отношениях и найти внутренние изменения, которые вы ищете.