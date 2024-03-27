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Астрологи назвали два знака зодиака, которые являются «любимцами Вселенной» — есть ли вы среди них?

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Астрологи назвали два знака зодиака, которые являются «любимцами Вселенной» — есть ли вы среди них?
Гороскопы
Фото: @Allexxandar / freepik.com

В астрологии считается, что все знаки зодиака обладают уникальными качествами, но некоторые из них считаются особенно благоприятными и удачливыми, особенно если они управляемы планетами, такими как Юпитер или Венера. 

В соответствии с мнением астролога Джошуа Пингли, два таких знака - Стрелец и Рыбы - часто рассматриваются как «любимцы Вселенной» из-за своего планетарного достоинства.

Рыбы 

Рыбы считаются любимцами Вселенной, потому что они адаптировались ко всему спектру зодиакальных уроков. Они обладают способностью к эмпатии, могут проявлять безусловную любовь и прощение. Рыбы управляемы двумя благоприятными планетами - Юпитером и Венерой. Юпитер придает им удачу и оптимизм, а Венера придает им способность проявлять истинное чувство любви и сострадания.

Стрелец 

Стрелец - это знак, который стремится к личностному росту и приключениям. Они отражают идеалы Юпитера и постоянно стремятся к расширению своих знаний и горизонтов. Стрельцы не поддаются поражениям и всегда ищут надежду в трудные времена. Они связаны с духовностью и философией, что делает их отличными учителями и наставниками, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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