Интуиция шепчет! Почему на эти два знака зодиака обрушится огромное изобилие 27 марта 2024 года — и деньги тоже

Эти прогнозы на 27 марта 2024 года представляются согласно астрологическим аспектам Луны в Скорпионе, выравнивающейся с Марсом в Рыбах. Их влияние на знаки Водолей и Весы:

Водолей

Для этого знака ключевым моментом будет прислушивание к своей интуиции и принятие решений, основанных на внутреннем направлении. Луна в Скорпионе активирует область вашей карьеры, поддерживая стремление к переменам. Возможны изменения в профессиональном плане, а также в области образования или специализации. Энергия позволит вам созидать новое и поддерживать финансовое благополучие. Поддержка Луны и Марса помогает вам смело следовать своим идеям и проявлять свои желания в реальность, веря в свои силы.

Весы

Для Весов акцент будет на самопонимании, определении собственной ценности и привлечении большего благополучия. Луна в Скорпионе поддержит вас в понимании собственных потребностей и ценностей. Это время для установления границ и уважения своего благополучия при принятии решений. Позвольте себе ценить свои потребности и стремитесь к гармонии во всех аспектах жизни. Ваше изобилие будет связано не только с финансами, но и с общим чувством удовлетворенности и радости. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу, чтобы понять, что именно вам нужно для полного благополучия, пишет Весь Искитим.