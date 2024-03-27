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На них обрушатся купюры: Павел Глоба советует купить лотерейный билет в апреле 2024 двум знакам зодиака

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На них обрушатся купюры: Павел Глоба советует купить лотерейный билет в апреле 2024 двум знакам зодиака
Гороскопы
Фото: @freepik / freepik.com

Астролог Павел Глоба предсказывает, что в апреле 2024 года у двух знаков зодиака будет шанс приобрести лотерейный билет и выиграть крупный денежный приз.

Близнецы

По его словам, Близнецам в этом месяце улыбнется финансовая удача. Их доход значительно вырастет, благодаря чему они смогут добиться успеха в авантюрных проектах и получить прибыль.

Водолеи

А Водолеям, как пишет ngnovoros.ru, необходимо будет проявить стойкость и умеренность в расходах. Глоба советует им не растрачивать деньги напрасно. Правильное управление финансами откроет для них денежный поток на продолжительное время.

Информационное агентство «Informing»

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