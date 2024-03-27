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Избранники Бога: Павел Глоба предрек волну успеха трем знакам зодиака с 28 марта

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Избранники Бога: Павел Глоба предрек волну успеха трем знакам зодиака с 28 марта
Гороскопы
Фото: @freepik / freepik.com

С 28 марта и до конца месяца наступит волшебный период для трех зодиакальных созвездий, представители которых являются стихией воды.

Раки

Для Раков наступит два критических дня: 18 и 23 марта, но астрологи уверяют, что они легко переживут эти периоды, важно только не поддаваться эмоциям. Везение приведет их к успеху во всех делах.

Скорпионы

Скорпионам улыбнется удача, но они должны быть крайне осторожны, особенно 26 марта. Им стоит воздержаться от алкоголя и быть предельно аккуратными за рулем. В остальном период будет благоприятным, особенно с финансовой точки зрения.

Рыбы

Рыбы должны быть осторожны в отношении мошенников и не участвовать в сомнительных авантюрах. С 18 марта удача улыбнется им, и остаток месяца будет работать в их пользу. Рыбам стоит проявить инициативу – это принесет успех в финансах и карьере, сообщает ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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