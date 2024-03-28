Наконец-то! Эти три знака зодиака разлюбят и разорвут отношения до конца марта 2024 года — гороскоп

Исходя из астрологических прогнозов, три знака зодиака готовятся закончить свои отношения до конца марта. Давайте рассмотрим, как каждый из этих знаков - Овен, Лев и Стрелец - справляется с переходным периодом.

Овен

У Овнов было время обдумать свои отношения, и они понимают, что прекращение этих отношений - правильное решение. Они не хотят, чтобы все это продолжалось, и готовы принять решительные шаги. Хотя это может быть трудно, Овны чувствуют поддержку астрологических энергий, что делает их уверенными в успехе.

Лев

Львы осознали, что их отношения больше не могут продолжаться, и предпочитают, чтобы они завершились. Они чувствуют, что интерес к партнеру угас, и хотят, чтобы все закончилось без взаимных обид и разочарований. Хотя это может быть грустно, Львы чувствуют, что они на правильном пути.

Стрелец

Стрельцы поняли, что им необходимо противостоять тем вещам в их жизни, которые мешают им двигаться вперед. Они осознали, что их текущие отношения не соответствуют их изменениям и стремлениям. Хотя это может быть вызывающим и страшным, Стрельцы верят, что разделение будет благоприятным для всех, пишет Весь Искитим.