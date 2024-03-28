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А он ли это? 3 знака зодиака хотят подождать, прежде чем влюбиться 28 марта 2024 года — гороскоп сомнений

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А он ли это? 3 знака зодиака хотят подождать, прежде чем влюбиться 28 марта 2024 года — гороскоп сомнений
Гороскопы
Фото: @Grinvalds / freepik.com

Новый астрологический прогноз указывает на то, что три знака зодиака - Телец, Скорпион и Водолей - будут ощущать сильное нежелание вступать в новые отношения или продолжать текущие, особенно когда Венера выровняется с Ураном 28 марта 2024 года. Давайте рассмотрим, как каждый из этих знаков будет реагировать на этот астрологический период. 

Телец 

Для Тельцов этот период будет временем осознания, что они не могут принудительно влюбиться в кого-то, даже если ситуация кажется идеальной или ожидается со стороны партнера. Они будут придерживаться своего решения и не будут позволять себе быть замешанными в отношениях, которые не соответствуют их внутренним чувствам.

Скорпион 

Для Скорпионов этот период будет означать осознание того, что они не готовы к серьезным обязательствам или к романтическим отношениям, которые ожидаются от них. Они будут отказываться от внешнего давления и предпочтут идти своим собственным путем, несмотря на ожидания окружающих.

Водолей 

Для Водолеев этот период будет временем, когда они будут стремиться сохранить свою независимость и не будут готовы влюбиться или продолжать отношения, которые им не подходят. Они будут настаивать на том, чтобы быть верными себе и своим чувствам, даже если это означает разочарование для других, пишет Весь Искитим.

Информационное агентство «Informing»

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