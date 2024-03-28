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Почему Луна, Паллада и Веста принесут огромные перемены 5 знакам зодиака к 31 марта 2024 — гороскоп

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Почему Луна, Паллада и Веста принесут огромные перемены 5 знакам зодиака к 31 марта 2024 — гороскоп
Гороскопы
Фото: @rawpixel.com / freepik.com

Новые гороскопы предоставляют некоторые рекомендации и указания для пяти знаков зодиака - Льва, Козерога, Водолея, Стрельца и Тельца - на текущую неделю. Вот краткий обзор того, что означает каждый гороскоп для этих знаков:

Лев

Вам предлагается время для новых впечатлений и изменений в первой половине недели. Возможно, вы захотите обновить свой образ жизни или принять новый подход к делам. Во второй половине недели фокус сместится на самопомощь и советы от других.

Козерог

Эта неделя предоставляет вам возможность использовать свои силы проявления и привлечения желаемого. Вы можете просить то, что желаете, и доверять, что космические силы поддержат вас. В конце недели стоит уделить внимание семье и близким.

Водолей

Первая половина недели может быть спокойной для вас, но во второй половине вы можете ожидать приятных событий, особенно в сфере романтики или отдыха. Наслаждайтесь этим временем и позвольте себе расслабиться.

Стрелец 

Вам будет предоставлено время для отдыха и восстановления сил. Вы можете почувствовать себя сильным и готовым к новым вызовам. В конце недели вы можете использовать техники проявления для достижения ваших целей.

Телец

Вас ожидают изменения и новые возможности в первой половине недели. Будьте открыты для новых впечатлений и не позволяйте давлению со стороны других повлиять на ваши решения. Во второй половине недели сосредоточьтесь на своих желаниях и составьте план действий, пишет Весь искитим.

Информационное агентство «Informing»

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