На кого невероятно сильно влияет ретроградная Паллада — гороскоп для 4 знаков зодиака на 29 марта 2024

Астероид Паллада, находясь в настоящее время в знаке Стрельца, предвещает революцию в нашем мышлении и подходе к философии и религии. В период с 29 марта по 9 июля 2024 года Паллада будет двигаться ретроградно, оказывая влияние на нас. Этот транзит сопровождается аспектами к Сатурну в квадрате и тригоне, что позволяет нам лучше сконцентрироваться на наших мыслях и процессе мышления.

Влияние ретроградной Паллады особенно заметно на четырех знаках Зодиака.

Скорпион

В этот период вы можете ощутить внутренний рост и переосмысление прошлого. Ваши отношения станут более глубокими, а открытость поможет создать новые связи.

Стрелец

Паллада в вашем знаке станет стимулом для изучения новых областей и уроков. Вы обретете больше самоутверждения и научитесь справляться с вызовами.

Телец

Ваша эволюция будет связана с отношениями и их динамикой. Открывайтесь для взаимности и обучения, это поможет вам взрослеть.

Близнецы

Вам предстоит стать лучшим слушателем и наставником. Паллада научит вас слушать и быть открытым для сотрудничества, пишет Весь Искитим.