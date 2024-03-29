Божественный день будет в пятницу у этих 5-ти знаков — гороскоп на 29 марта 2024 года

Гороскоп на 29 марта 2024 года предвещает медленную и расслабляющую энергию, и это прекрасное время для заботы о себе, немного отдыха и планирования путешествия.

Коллективное желание выйти в мир, исследовать новое и путешествовать внезапно возрастет под влиянием астероида Паллада, который пойдет прямо в знаке Стрельца. Это отличное время для того, чтобы начать планировать свои приключения и мечты о путешествиях. Ретроградный Меркурий в Овне может противостоять этому энтузиазму, но если у вас есть возможность планировать заранее, особенно если у вас предстоят длинные выходные, это может быть идеальным временем для этого. Вам также рекомендуется уделить время своим близким и позволить любви наполнить вашу жизнь.

Возвращайте любовь и внимание обратно к тем, кто ценен для вас. Для пяти знаков зодиака этот день будет особенно благоприятны.

Телец

Энергия пятницы будет превосходной для вас. Вам предоставится возможность проявить себя и добиться успеха в ваших личных целях.

Лев

Будьте своим собственным чемпионом и болельщиком в этот день. Вам также рекомендуется установить здоровые границы и не объяснять себя никому.

Дева

Это время, чтобы принять себя и доверить свои инстинкты. Занимайтесь танцами как способом катарсиса.

Рак

Стоять на своем, но не чувствовать необходимости объяснять себя. Проведите время со своими детьми, играя в настольные игры.

Козерог

Энергия этого дня направлена на то, чтобы быть самим собой. Будьте смелыми и не саботируйте себя. Рассмотрите возможность медитации для сохранения спокойствия, пишет Весь Искитим.