Почему именно на эти 2 знака зодиака обрушатся деньги и счастье 29 марта 2024 года — гороскоп изобилия

Энергия 29 марта 2024 года позволяет вам глубже понять свои мечты и использовать ваше воображение для планирования своего пути к изобилию. Убывающая Луна в Скорпионе усиливает вашу способность к саморефлексии и изучению скрытых аспектов подсознания, а выравнивание с Нептуном в Рыбах придает вам мощное чувство веры в то, что ваши мечты могут стать реальностью.

Для Весов и Рыб это особенно благоприятный день, пишет Весь Искитим.

Весы

У вас отличный шанс поразмышлять об отношении к богатству и изобилию. Под влиянием Луны в Скорпионе вы можете лучше понять свои чувства по этому поводу и убедиться, что вы движетесь в соответствии со своими истинными ценностями. Поддержка Нептуна в Рыбах укрепляет вашу уверенность в том, что вы заслуживаете только лучшего, и помогает привлечь большее изобилие в вашу жизнь.

Рыбы

Для вас это магический день, когда вы можете осознать, что все, что вам нужно для создания жизни вашей мечты, уже находится внутри вас. Под влиянием Луны в Скорпионе в вашем доме изобилия и соединения с Нептуном в вашем собственном знаке вы можете поверить в свои способности и привлечь большее изобилие в вашу жизнь.