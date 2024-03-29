5 знаков с сильными гороскопами на 29–31 марта, когда Луна находится в оппозиции к Юпитеру

Краткий обзор того, какие события и энергии могут ожидать пять знаков зодиака в период с 29 по 31 марта 2024 года, публикует Весь Искитим.

Дева

Время проявления странного чувства юмора и следования своему собственному пути. Рекомендация работать с магией растений или проводить время на природе для укрепления интуиции. Необходимо быть открытым для необычных подходов и новых возможностей.

Рыбы

Важно избегать энергетических вампиров и оставаться верным своим целям. Рекомендация провести время у воды для укрепления интуиции и чувства внутренней гармонии. Не стоит ожидать поддержки от неверных людей или мест.

Лев

Время осознания окружающего мира и своих отношений. Важно уделить время развлечениям и играм для душевного удовлетворения. Необходимо доверять своей интуиции и избегать затяжной работы.

Овен

Подходит время отказаться от ненужного и сосредоточиться на том, что действительно важно. Рекомендация заняться физической активностью для стимулирования энергии и привлечения успеха. Важно принять непредвзятый взгляд на собственные убеждения и быть готовым изменить их.

Козерог

Время пересмотра собственных убеждений и поиска ответов на важные вопросы. Рекомендация дать волю своему внутреннему ребенку и заняться творческой деятельностью. Важно быть готовым к изменениям и гибко реагировать на новые возможности.