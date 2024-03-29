Кому в руки закатится счастье? Эти три знака зодиака станут самыми удачливыми в любви на выходных 30 и 31 марта

Три знака зодиака — Овен, Скорпион и Рыбы — могут ожидать особенно удачных моментов в своих отношениях на выходных 30–31 марта. Давайте рассмотрим их по отдельности.

Овен

Время для проявления инициативы в любви и отношениях. Поддержка благоприятных транзитов, включая Полнолуние в Весах и Луну в трине с Марсом и Сатурном. Важно следовать своим инстинктам и проявлять любовь к партнеру с открытым сердцем. Необходимо правильно выбирать момент для проявления чувств и соблюдать баланс между страстью и сдержанностью.

Скорпион

Время для переосмысления и углубления отношений. Поддержка возможности выхода из темных моментов в отношениях и раскрытия истинных чувств. Важно проявлять уверенность в своих чувствах и доверять партнеру. Необходимо быть открытым для поддержки и понимания со стороны партнера и проявлять признательность за его роль в жизни.

Рыбы

Время для проявления оптимизма и веры в свои отношения. Поддержка укрепления личной энергии и привлечения положительных изменений. Важно доверять своей интуиции и следовать своим убеждениям в отношениях. Необходимо быть готовым к новым возможностям и действовать в соответствии с внутренними убеждениями и ценностями, пишет Весь Искитим.