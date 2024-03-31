Какие три знака зодиака окунуться в легкий случайный роман 31 марта 2024 года — гороскоп

По мере приближения конца марта, мы не можем не почувствовать желание собраться с мыслями в ожидании более теплой погоды и вечерних прогулок. В апреле наступает время перемен, и мы стремимся идти в ногу с ними, а не оставаться в прошлом, пишет Весь Искитим.

Думают о романтических отношениях

Во время транзита Луны в квадрате с Нептуном и трине с Меркурием на этот день, мы хотим быть активными и повеселиться. Нам нужно общение с теми, кто разделяет наши взгляды и желания. Три знаков зодиака думают о романтических отношениях, но не слишком серьезно. Сейчас мы готовы развлечься и не обременять себя будущими ожиданиями, хотя, конечно, всегда есть место для неожиданных изменений. Во время этого транзита мы понимаем важность искренности и честности в отношениях, особенно если мы решаем заняться «легким романом».

Открытость с самого начала помогает избежать разбитых сердец в будущем. Три знака зодиака, которые предпочитают случайные встречи 31 марта 2024 года:

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овнам хочется испытать новые приключения в романтике, но без слишком серьезных обязательств. Они ценят свободу и не желают рисковать своим сердцем, поэтому легкая интрижка кажется им подходящим выбором.

Рак (21 июня – 22 июля)

После эмоционально напряженных отношений Раки стремятся к непринужденной романтике. Они знают, чего хотят, и ищут искреннее общение без лишних обязательств.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионы желают наслаждаться свободой и не хотят втягиваться в сложные отношения. Они ценят прямоту и открытость в общении с партнером.