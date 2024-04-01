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Попадут в денежный поток: Глоба назвал единственный знак, которому пообещали прибыльную полосу с 1 апреля

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Попадут в денежный поток: Глоба назвал единственный знак, которому пообещали прибыльную полосу с 1 апреля
Гороскопы
Фото: @rawpixel.com / freepik.com

Представители знака Рыб сейчас оказались в финансовом благополучии, которого у них не было уже давно, а возможно, и никогда. Именитый астролог Павел Глоба заявил, что Рыбы смогут пополнить свой кошелек до отказа. Это особенное время, когда умение адаптироваться к различным обстоятельствам поможет им найти уникальный подход к ситуации и открыть новые источники дохода. 

Удача может привести к успеху

Звезды советуют не бояться рисковать, поскольку удача стоит на их стороне и может привести к успеху. Однако нужно хорошо подготовиться к процветанию и настроиться на него самим, но при этом необходимо сохранять внимательность и осторожность, особенно при работе с документами. Если они смогут это сделать, то все сложится у них наилучшим образом.

Согласно предыдущим прогнозам, апрель приносит необыкновенную удачу не только Рыбам, но и представителям ещё двух знаков зодиака, под которыми как будто рассеиваются тучи, пишет ГородКиров.

Информационное агентство «Informing»

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