Согласно прогнозам популярного российского астролога Павла Глобы, денежная сказка начнется только для одного из знаков зодиака. И этим счастливчиком окажутся люди, рожденные под знаком Рыб. Глоба предвидит, что кошелек этого знака начнет полнеть на глазах, и счастье придет как ручей финансов.

В период с 31 марта Рыбы проявят свою уникальную способность приспосабливаться к любым обстоятельствам и находить наилучшие выходы из положения. Они обнаружат новые источники дохода, даже риск в этот период будет оправдан, а деньги буквально потекут ручьем.

Советы для успешного воспользования этой удачной волнующей воображение перспективы включают в себя внимательность при подписании важных документов и развитие навыка экономии, которое скоро пригодится.

Пристальное внимание к деталям и умение управлять своими финансами помогут Рыбам использовать этот период наиболее эффективно. Настройтесь на процветание, и финансовый успех не заставит себя ждать, пишет ГородКиров!