Засыплет деньгами и любовью: Глоба назвала знаки, которых ждет шикарная жизнь

Согласно прогнозу Тамары Глобы, в начале апреля представителям трех знаков Зодиака предстоит настоящее наслаждение как в материальной, так и в личной сфере.

Тельцы

В этот период все дела обещают быть успешными, и вы будете приближаться к своим заветным мечтам. Ваш успех вызовет зависть у окружающих, но вам следует продолжать двигаться вперед, не обращая внимания на негативные эмоции других.

Козероги

Хотя вам придется потрудиться для достижения высоких результатов, вы сможете справиться со всеми поставленными задачами. Награда за ваш труд будет соответствующей, что подтверждает, что усилия того стоят.

Водолеи

В этот период вы сможете отпустить старые обиды и проблемы, что станет ключом к вашему светлому будущему. Это время, чтобы двигаться вперед без тяжести прошлых трудностей, и ваше будущее обещает быть ярким и полным возможностей, пишет ngnovoros.ru.