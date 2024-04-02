Искупаются в любви и деньгах: Глоба назвала знаки, которых ждет шикарная жизнь с апреля

По пророчеству известной предсказательницы Тамары Глобы, трем знакам зодиака в середине весны предстоит особенное счастье.

Тельцам обещается поток благоприятных событий, включая возможность помочь другим, легко решать задачи и приближаться к своим мечтам. Козерогам предстоит приложить усилия для достижения целей, но награда от судьбы будет велика. Готовьтесь к финансовым успехам и освобождению от прошлых проблем.

Водолеям наступит время осуществить свои желания и продолжить свой жизненный путь с чистой совестью. Звезды готовы помочь вам построить жизнь по вашему желанию, пишет ngnovoros.ru.