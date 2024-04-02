Звездный час пробил: Глоба назвала знаки, к которым придут любовь и деньги с 2 апреля

С 2 апреля люди, рожденные под знаком Льва, получат помощь от всевышнего, утверждает астролог Тамара Глоба. Она говорит о появлении рядом с ними Ангела-хранителя, который направит их к огромному успеху.

Изменения ожидают Львов на работе

В этот период Львы почувствуют прилив энергии и желание трудиться с новым запалом. Успех придет почти мгновенно, и победы будут следовать одна за другой, улучшая их финансовое положение. Кроме того, они обнаружат новый вид деятельности, который сначала станет просто увлечением. Однако в будущем это может принести Львам не только удовольствие, но и дополнительный доход. Все зависит от них самих, пишет ngnovoros.ru.