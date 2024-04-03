Настал звездный час: Глоба назвала знаки, к которым придут и любовь, и деньги с 5 апреля

Астролог Тамара Глоба рассказала, для каких знаков зодиака с 5 апреля наступит время настоящей любви и финансового процветания, пишет ngnovoros.ru.

Тельцы

По ее словам, в середине весны Тельцы обретут легкость. В этот период все будет происходить просто и быстро. Представители этого знака приблизятся к исполнению заветного желания.

Козероги

Козероги должны усердно поработать, чтобы получить то, о чем мечтают. Они смогут заняться любимым делом и за это получить приятное вознаграждение.

Водолеи

А Водолеи распрощаются с прошлым, которое не давало двигаться вперед. Для них наступает звездный час, и они смогут добиться успеха.